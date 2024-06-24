Feci kaza: Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi yaralılar var

Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 / 6 Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında meydana geldi.



2 / 6 Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. idaresindeki 34 UF 2680 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



3 / 6 Kazada sürücü D.S.‘nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve C.K. yaralandı.



4 / 6 Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.



5 / 6 Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

