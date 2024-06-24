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Feci kaza: Kontrolden çıkan araç şarampole devrildi yaralılar var

09:35 - 24/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:53 - 24/06/2024 Pazartesi
IHA

Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan aracın şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Ankara karayolu Yıldızeli ilçesi Kalın köyü yakınlarında meydana geldi.


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Erzurum'dan İstanbul istikametine giden D.S. idaresindeki 34 UF 2680 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.


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Kazada sürücü D.S.‘nin yanı sıra U.M.S., A.S., B.S., İ.S. ve C.K. yaralandı.


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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.


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Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.


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Yaralılardan C.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

#Sivas
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#yaralı
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