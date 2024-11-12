Fetö'cü yeğen parayı toplamış

İlk 50'de TUSAŞ ve Baykar var

Son yıllardaki başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Havacılık yayın kurumu FlightGlobal için yapılan listede TUSAŞ listede 38'inci sırada yer alırken, Baykar ise 49'uncu sıradan listeye hızlı bir giriş yaptı.