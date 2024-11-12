Fetö'cü yeğen parayı toplamış

Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 12 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
İlk 50'de TUSAŞ ve Baykar var
Son yıllardaki başarılarıyla Türkiye'nin göğsünü kabartan TUSAŞ ve Baykar, dünyanın en büyük 50 havacılık sanayisi şirketi arasında yer aldı. Havacılık yayın kurumu FlightGlobal için yapılan listede TUSAŞ listede 38'inci sırada yer alırken, Baykar ise 49'uncu sıradan listeye hızlı bir giriş yaptı.
Fetö’cü astsubay başkanın yeğeniymiş
Yeni Şafak, PKK bağlantıları nedeniyle tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in belediyede 6 FETÖ’cü subay ve astsubayı istihdam ettiğini yazmıştı. O askerlerden biri Özer’in astsubay yeğeni M. Sertaç Özçoban çıktı. Belediyeye özel kalem yapılan Özçoban, 31 Mart seçimlerinden önce Özer’in hesabına 40 bin dolar para göndermiş.
G.saray büyük oynuyor
Bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı son 15 maçı namağlup tamamlayan Galatasaray, çıtayı yükseltti. Süper Lig’de lider, UEFA Avrupa Ligi’nde ise 3. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, her iki turnuvada da şampiyonluk hedefliyor.