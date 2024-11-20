Fetö'ye büyük gözaltı

Kalkınma Yolu'nu hızlıca tamamlarız

Irak’ın inşasında aktif rol almak isteyen Türk firmaları, Kalkınma Yolu başta olmak

üzere, tüm alt ve üstyapı projelerini hayata geçirmek için Ticaret Bakanı Ömer Bolat

ile birlikte Bağdat'ta önemli görüşmeler yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı

Erdal Eren, "Projelerin tamamını bize verseler 6 yılda her şeyi bitiririz" dedi.