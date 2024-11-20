Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Fetö'ye büyük gözaltı

Fetö'ye büyük gözaltı

04:0020/11/2024, Çarşamba
G: 20/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Kalkınma Yolu'nu hızlıca tamamlarız

Irak’ın inşasında aktif rol almak isteyen Türk firmaları, Kalkınma Yolu başta olmak

üzere, tüm alt ve üstyapı projelerini hayata geçirmek için Ticaret Bakanı Ömer Bolat

ile birlikte Bağdat'ta önemli görüşmeler yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı

Erdal Eren, "Projelerin tamamını bize verseler 6 yılda her şeyi bitiririz" dedi.

Fetö 66 ilde 'kıskaç'a alındı

Aktif FETÖ hücrelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, örgütün güncel finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına yönelik ‘Kıskaç-30’ operasyonu gerçekleştirildi. 66 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 459 şüpheli gözaltına alındı.

Karadağ'da büyük fiyasko

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda puanı dahi bulunmayan Karadağ'a mağlup oldu. Sahasında İzlanda'yı 4-1 yenen Galler gruptan lider çıkarken, 2. sıraya gerileyen Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynayacak.

#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Mersin'de tekstil fabrikasında çıkanda 4 işçi yaralandı