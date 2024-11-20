Fetö'ye büyük gözaltı

Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 20 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Kalkınma Yolu'nu hızlıca tamamlarız
Irak’ın inşasında aktif rol almak isteyen Türk firmaları, Kalkınma Yolu başta olmak
üzere, tüm alt ve üstyapı projelerini hayata geçirmek için Ticaret Bakanı Ömer Bolat
ile birlikte Bağdat'ta önemli görüşmeler yaptı. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı
Erdal Eren, "Projelerin tamamını bize verseler 6 yılda her şeyi bitiririz" dedi.
Fetö 66 ilde 'kıskaç'a alındı
Aktif FETÖ hücrelerine yönelik çalışmalar sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nce, örgütün güncel finans, öğrenci, emniyet, askeri ve adliye mahrem yapılanmalarına yönelik ‘Kıskaç-30’ operasyonu gerçekleştirildi. 66 ilde eş zamanlı yapılan baskınlarda 459 şüpheli gözaltına alındı.
Karadağ'da büyük fiyasko
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçında deplasmanda puanı dahi bulunmayan Karadağ'a mağlup oldu. Sahasında İzlanda'yı 4-1 yenen Galler gruptan lider çıkarken, 2. sıraya gerileyen Türkiye, A Ligi'ne yükselmek için play-off maçı oynayacak.