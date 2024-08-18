Filistin'in sembolü 'Hanzala' Erzurum'da sergide

'Bu çizimleri ailesinden aldım'

Kültür Yolu Festivali'nde Hanzala sergisi düzenlemek için Naci el-Ali'nin ailesiyle irtibata geçtiğini söyleyen Karagöz, "Bu çizimleri ailesinden aldım. Dijital olarak bana gönderdiler. Burada kopyalarını basıp, onların rızasıyla ve onların izniyle Kültür Yolu Festivalleri kapsamında da bu sergiyi düzenledik. Hanzala dendiği zaman Filistin'in direniş sembolleri arasında olduğu biliniyor. Filistin'in sembolleri arasında. Bir arkadaşım vasıtasıyla oğluna ulaştım. 'Türkiye'de Kültür Yolu Festivalleri düzenleniyor. Festivallerde Hanzala'yı sergileyebilir miyiz? Çünkü Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bir şekilde bizim Gazze hakkında, Filistin hakkında konuşmaya devam etmemiz için böyle bir şeyin iyi bir vesile olacağını düşünüyorum' dedim. Onlar da çok memnuniyetle kabul ettiler. Hanzala sergisine çok yoğun bir ilgi var. Çünkü insanların Filistin'e dair bir hassasiyeti var" dedi.