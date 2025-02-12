Fiyatlar artınca 50 TL'lik alternatifine yöneldiler: 'Beni masraftan kurtardı'

Devecioğlu, "Son zamanlarda erkek veya kadın olsun şemsiyelerin fiyatları, 250 TL ile bin 500 TL arasında değişiyor. Şemsiyeler pahalı olduğu için tamir ettirmek istiyorlar. Burada hem satış hem de tamir işlerini yapıyoruz. Şemsiyelerin tamir fiyatı 50 TL ila 100 TL arasında değişiyor. İnsanlar ellerindeki kırık veya bozuk şemsiyeleri tamir ettirerek uygun fiyata getirmiş oluyorlar. Bu tamir işleri ocak ve şubat ayına kadar devam eder. Şubat ayından sonra da yağmurlarda azalma olduğu için tamir talebinde azalma olur" dedi.