Freni patlayan kamyon 6 aracı biçti: Kaldırımda yürüyen vatandaş ölümden son anda kurtuldu

"Freni patlayan kamyon araçlara çarparak durabildi"





Feci kazaya şahit olan vatandaş Mahmut Altındağ, "Burada çok büyük bir kaza oldu. Buradan geçerken çok hızlı geçiyorlar. Allah'tan kazada ölen ve yaralanan olmadı. Ne olduğunu anlamadık. Büyük bir ses geldi. Hemen gidip baktık. Kamyon arkadan 2 araca vurdu. Biz burada otururken gerçekten korkuyoruz. Freni patlayan kamyon yaklaşık 5 ila 6 araca çarptı. Araçlara çarparak durabildi. Allah'tan ölen olmadı ama böyle devam ederse olacak. İşimden dolayı gün boyu oturuyorum. Araçlar çok hızlı geçiyor, bilhassa bu kamyonlar çok hızlı geçiyorlar" ifadelerini kullandı.