Futbolda temiz eller

Kimseden korkmam

Trabzonspor’da sezona müthiş başlayan Kamerunlu kaleci Andre Onana, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Kimse beni korkutamaz; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim” açıklamasında bulundu.