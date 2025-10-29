Futbolda temiz eller

Yeni Şafak Gazetesi'nin 29 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
390 milyar dolarla ihracatta rekor
Türkiye, 390 milyar dolarlık ihracatla Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. 270 milyar dolar mal ihracatı ve 120 milyar dolarlık hizmet ihracatına dikkat çeken Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bu tarihi başarı Türkiye’nin üretim gücü, ihracatçı azmi ve sanayi vizyonunun ortak eseridir" dedi.
Kulüp başkanları ve 3 bin 700 futbolcuya bahis incelemesi
Futbolda bahis soruşturması büyüyor. Hakemlerden futbolculara ve kulüp yöneticilerine kadar sıçrayan soruşturma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 3 bin 700 futbolcunun hesabı mercek altına alındı. Savcılık, beş yıllık kayıtları inceleyerek futbolun kirli ağını adım adım çözüyor.
Kimseden korkmam
Trabzonspor’da sezona müthiş başlayan Kamerunlu kaleci Andre Onana, "Kramponlarımı ya da eldivenlerimi giydiğim her an kazanmak istiyorum. Kimse beni korkutamaz; sahaya çıktığımda ya kazanırım ya da öğrenirim” açıklamasında bulundu.