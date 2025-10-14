Gazze sözleşmesi

Gazze için tarihi zirve

Dünyanın dört bir yanından 30 kadar devlet ve hükümet başkanı, Gazze için Mısır’daki tarihi zirvede bir araya geldi. Ateşkesin tesisinde aktif rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar lideri Al Sani, kalıcı barışın tesisi ve uygulaması için “Niyet Beyanı” imzaladı.



