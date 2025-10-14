Yeni Şafak
Gazze sözleşmesi

14/10/2025, Salı
BYD neyi bekliyor?

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığı halde hala somut bir adım atmadı. Manisa’ya fabrika vaadi sayesinde devletten yatırım teşviki alan BYD, şimdiye kadar vergi avantajıyla Türkiye pazarında 40 bini aşkın araç satışı yaptı.


Gazze için tarihi zirve

Dünyanın dört bir yanından 30 kadar devlet ve hükümet başkanı, Gazze için Mısır’daki tarihi zirvede bir araya geldi. Ateşkesin tesisinde aktif rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar lideri Al Sani, kalıcı barışın tesisi ve uygulaması için “Niyet Beyanı” imzaladı.


Gürcistan'la kritik viraj

Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında yendiği Gürcistan ile 40 gün sonra ikinci kez karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kocaeli'deki maçı kazanıp 9 puana yükselmek, grup ikinciliği için yarıştığı rakibi ile arasındaki puan farkını da 6’ya çıkarmak istiyor.

