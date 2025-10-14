Gazze sözleşmesi

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Ekim 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
BYD neyi bekliyor?
Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Çinli BYD, geçtiğimiz yıl Türkiye’ye 1 milyar dolarlık yatırım yapma kararı aldığı halde hala somut bir adım atmadı. Manisa’ya fabrika vaadi sayesinde devletten yatırım teşviki alan BYD, şimdiye kadar vergi avantajıyla Türkiye pazarında 40 bini aşkın araç satışı yaptı.
Gazze için tarihi zirve
Dünyanın dört bir yanından 30 kadar devlet ve hükümet başkanı, Gazze için Mısır’daki tarihi zirvede bir araya geldi. Ateşkesin tesisinde aktif rol oynayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar lideri Al Sani, kalıcı barışın tesisi ve uygulaması için “Niyet Beyanı” imzaladı.
Gürcistan'la kritik viraj
Türkiye, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu’nun ilk maçında yendiği Gürcistan ile 40 gün sonra ikinci kez karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, Kocaeli'deki maçı kazanıp 9 puana yükselmek, grup ikinciliği için yarıştığı rakibi ile arasındaki puan farkını da 6’ya çıkarmak istiyor.