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Gazzeliler soğuk havayla mücadele ediyor

Gazzeliler soğuk havayla mücadele ediyor

13:156/02/2025, Perşembe
AA
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Gazze'de soğuk hava koşulları, çadırlarda kalan Filistinlileri olumsuz etkiliyor.

Ateşkesin ardından Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr Belah kentindeki çadır kamplarda yaşamlarını sürdüren Filistinliler, kaldıkları derme çatma çadırlarda bölgede etkili olan kötü hava koşullarıyla da mücadele ediyor.

#Gazze
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#Soğuk
#Hava durumu
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