Gazze'ye umut oluyor

Irak petrolü yeniden Ceyhan'da
Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı, 2 yıl aradan sonra devreye alındı. Irak'tan Ceyhan'a dün sabah itibarıyla petrol akmaya başladı. Bağdat-Erbil uzlaşısı ve hattaki yeni projelerle arttırılacak kapasitesi, Türkiye ile Irak'ı Doğu-Batı enerji koridorunun merkezine taşıyacak.
Derhal yargılanması gerek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin derhal yargılanarak cezalandırılması gerektiğini söyledi. Katar’a düzenlenen saldırının, İsrail’in asıl niyetinin görülmesini sağladığını vurgulayan Erdoğan, "Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü” ifadelerini kullandı.
Olimpiyat'ta gol yağmuru
Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olan Trabzonspor, galibiyet hasretini dindirdi. Bordo-mavili ekip, Onuachu'nun 2 gol ve Pina'nın 2 asistle yıldızlaştığı mücadeleyi 4-3 kazanmayı başardı. Karadeniz ekibi, 3 maç sonra 3 puanla buluşarak düşüşe 'dur' dedi.