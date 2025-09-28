Gazze'ye umut oluyor

Derhal yargılanması gerek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kabinesinin derhal yargılanarak cezalandırılması gerektiğini söyledi. Katar’a düzenlenen saldırının, İsrail’in asıl niyetinin görülmesini sağladığını vurgulayan Erdoğan, "Canavarın durdurulmasının şart olduğu bir kez daha görüldü” ifadelerini kullandı.