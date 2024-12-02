Gediz Deltası'nda kuşların renkli şöleni: Doğa severler akın ediyor

İzmir Körfezi'nin batısında Gediz Nehri'nin denize aktığı alanda bulunan Gediz Deltası, farklı türdeki kuşlara ev sahipliği yapıyor. Göçmen kuşların mevsim değişimlerinde yoğunluk oluşturduğu sulak alandaki türler arasında tepeli pelikan da yer alıyor.
Gediz Deltası, zengin biyolojik çeşitliliğiyle farklı kuş türlerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.
Özellikle göçmen kuşların uğrak noktalarından biri olan delta, birçok yerel ve uluslararası kuş türünün barınma ve üreme alanı sağlıyor.
Bu bölgede yer alan sulak alanlar, kuş gözlemcileri ve doğa severler için de önemli bir cazibe merkezi haline geldi.
Gediz Deltası aynı zamanda çevresel koruma çalışmalarının da odağı.