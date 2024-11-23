Gelirse tutuklarız

Enerjide güven üssü olduk

İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana teması ve geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi. Forumda konuşan birçok isim, Türkiye’nin enerjide

güvenli bir liman haline geldiğine vurgu yaptı. SOCAR Başkanı Rövşen Necef, “Türk piyasasına inanıyoruz, güveniyoruz” dedi. Oman LNG CEO’su Hamed Al Naamany, “Türkiye piyasası bizim için çok önemli. Zorlukların aşılabilmesi için birlikte

çalışmamız, oturup el sıkışıp anlaşmamız gerekiyor” dedi. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ise Türkiye’deki uygun doğal gaz fiyatlarına dikkat çekti.