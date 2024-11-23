Gelirse tutuklarız

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 23 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Enerjide güven üssü olduk
İstanbul Energy Forum, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" ana teması ve geniş çaplı bir katılımla gerçekleştirildi. Forumda konuşan birçok isim, Türkiye’nin enerjide
güvenli bir liman haline geldiğine vurgu yaptı. SOCAR Başkanı Rövşen Necef, “Türk piyasasına inanıyoruz, güveniyoruz” dedi. Oman LNG CEO’su Hamed Al Naamany, “Türkiye piyasası bizim için çok önemli. Zorlukların aşılabilmesi için birlikte
çalışmamız, oturup el sıkışıp anlaşmamız gerekiyor” dedi. Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Pavel Sorokin ise Türkiye’deki uygun doğal gaz fiyatlarına dikkat çekti.
İşgalci artık dokunulmaz değil
UCM'nin, İsrail Başbakanı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Gallant hakkında yakalama kararı çıkarması sonrası soykırımcı terör devletini panik sardı. Soykırımcı orduda görev yapan subay ve askerler emsal oluşturacak karar sonucu birçok ülkede haklarında dava açılmasının endişesini yaşıyor. Öte yandan, kararın, İsrail'e küresel silah ambargosu için de güçlü bir yasal zemin oluştuğu değerlendiriliyor.
Play-Off’ta rakip Macaristan
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi’nde A Ligi’ne yükselmek için play-off turunda Macaristan ile eşleşti. Ay-yıldızlılar, ilk maçına 20 Mart 2025'te iç sahada, rövanşa ise üç gün sonra deplasmanda çıkacak.