Gökdere Barajı'nda sulara gömülen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalara başlandı

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri tarafından 4 gündür sürdürülen enkaz çıkarma çalışmaları çerçevesinde Ankara ve Adana'dan gelen 20 kişilik tim, helikopteri yüzeye çıkarmak için balon sistemi kurulumunu başarıyla tamamladı.