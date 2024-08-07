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Gökdere Barajı'nda sulara gömülen helikopter enkazının çıkarılması için çalışmalara başlandı

10:57 - 7/08/2024 Çarşamba
IHA

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 Ağustos günü çıkan orman yangınına müdahale ederken su aldığı esnada kaza kırıma uğrayıp Gökdere Barajı'nda sulara gömülen "Mİ 8" tipi helikopteri yüzeye çıkarma çalışmalarında sona gelindi.

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Kozan ilçesinde 4 gündür helikopter enkazını çıkarmak için gerçekleştirilen uygulamalarda, helikopterin vince aktarılmasını sağlayacak çalışmalar gün boyu sürdü.


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Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri tarafından 4 gündür sürdürülen enkaz çıkarma çalışmaları çerçevesinde Ankara ve Adana'dan gelen 20 kişilik tim, helikopteri yüzeye çıkarmak için balon sistemi kurulumunu başarıyla tamamladı.

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12 saat boyunca baraj bölgesinde zorlu çalışmasını tamamlayan ekipler; sualtı arama robotu (ROW) ile keşif dalışlarını gerçekleştirdi, ardından özel eğitimli dalgıçlar helikopterin yüzeye çıkarılması için çalışma başlattı.


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Gökdere Barajı'ndan helikopterin yaklaşık 35-40 metre derinlikten çıkarılması planlanırken dalgıçlar, 7 kaldırma balonunu helikoptere bağlayarak basınçla su yüzeyine yükseltme çalışmasını gün boyu sürdürdü.

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Kaza kırıma uğrayarak batan helikopterin su yüzeyine 15 metre yaklaştırılması başarılı çalışma ile tamamlanırken, ekiplerin helikopteri barajdan vinç bölgesine taşımasını sağlayacak çalışma yarın devam edecek.

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#Adana
#Kozan
#Helikopter enkazı
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