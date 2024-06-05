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Gölgede dahi kavuruyor: Adana'da hava sıcaklığı 40 dereceyi aştı

15:29 - 5/06/2024 Çarşamba
AA

Adana'da hava sıcaklığı 43 dereceye ulaştı. Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

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Adana'da 43 dereceye ulaşan hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkiledi.

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Termometrelerin 43 dereceyi gösterdiği kent merkezinde, bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşların sıkça tercih ettiği caddeler boş kaldı.

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Dışarıya çıkanlar, güneşten korunmak için gölgelik alanları ve ağaçların altını tercih etti.


Vatandaşlar parklardaki çeşmelerde yüzünü yıkayarak serinlemeye çalışırken bazı çocuklar da tehlikeye ve uyarılara rağmen sulama kanallarına girdi.

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Parkta eşiyle gezen Hüseyin Tatlı (70), AA muhabirine, haziranın sıcak başladığını söyledi.

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Gölgede dinlendiklerini belirten Tatlı, "Gölgede olsanız bile hava sıcak. Terliyoruz ama yapacak bir şey yok. Köyde tarlada çalıştığımız dönemlerde 'sarı sıcak' vardı ama şu an daha sıcak." dedi.

#Adana
#Sıcaklık
#Termometre
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