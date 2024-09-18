Görenler gözlerine inanamadı: Karpuz yetiştirilmeyen kentte betonda yetişti

"Bizler için de sürpriz oldu"





Toprakta herkes yetiştirebilir ama beton üzerinde yetişen karpuzun herkese nasip olmayacağını belirten Cami Kebir Mahallesi muhtarı Yasin Doğruyol, “Demek ki karpuz sadece Diyarbakır'da yetişmiyormuş. Tahminen karpuz çekirdekleri düşmüş buraya. Bilinçli veya bilinçsiz şekilde sulanmış. Ortaya bu netice çıkmış. Umarım bu bir örnek olur da Sivas'ın her köşesinde meyve yetişir. Karpuz, sıcak memleket meyvesi ama yaşanan küresel iklim değişikliğinden dolayı Sivas'ta alışık olmadığı kadar sıcaktı. Belki bu sıcağın da etkisi olmuş olabilir. Kaldırımın üstünde yetişmiş. Bizler için de bir sürpriz oldu. Toprakta herkes yetiştirir ama beton üzerinde karpuz herkese nasip olmaz” dedi.