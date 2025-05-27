Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

Gümüşkanat Şelalesi görenleri hayran bırakıyor

09:3027/05/2025, Salı
IHA
Sonraki haber

Bitlis'in Mutki ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek şelalelerinden olan Gümüşkanat Şelalesi, eşsiz manzarasıyla hayran bırakıyor.

Mutki ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Gümüşkanat köyü yakınlarındaki şelale, birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayıp yaklaşık 60 metre yükseklikten akarak ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.

Mutki ilçe merkezine 25 kilometre mesafede bulunan Gümüşkanat köyü yakınlarındaki şelale, birçok doğal şelaleden farklı olarak yaz mevsiminde de kurumayıp yaklaşık 60 metre yükseklikten akarak ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor.


Mersin'den gelen Yaprak Yeşim Doğan, doğal güzelliğiyle ilgi çeken şelaleye hayran kaldığını belirtti.


Doğaseverler ise şelalenin tanıtımının yapılarak turizme kazandırılması gerektiğini söylediler.

#Bitlis
#Mutki
#Sarıkanat Şelalesi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekilişi başladı: Kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı