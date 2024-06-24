Günlük 4 bin lira kazanıyorlar: Kavurucu sıcakta zorlu mesai

'Artık alıştık'

İşçilerden İdris Zeyrek (56), 13 yaşından bu yana balya taşıdığını belirterek, "15 seneden bu yana bu köyde çalışıyorum. Torunlarımı ve çocuklarımı bu köyde büyüttüm. Her sene davet ediyorlar, yemeğimizi veriyorlar, tüm imkanları sunuyorlar. Ben bu işe alıştım, 13 yaşımdan bu yana balya atıyorum. Bunun yanında, Uzunköprü'de çiftlikte hamallık da yapıyorum, alışığım, bu nedenle balya bize çok basit geliyor. Sıcakta tabii ki zor oluyor ama bir şekilde işimizi yapıyoruz. Kazancımız çok şükür iyi fakat bu yıl geçen seneye oranla daha az alıyoruz. Bunun balyanın fiyatının ucuzlamasından da kaynaklandığını düşünüyorum" dedi.



