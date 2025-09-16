Yeni Şafak
Günün en acı haberi: Esenyurt’ta anne-oğlu servis minibüsü ezdi, 'Oğlum nerede' feryadı yürekleri dağladı

19:1516/09/2025, Salı
DHA
Esenyurt'ta sokakta yürüyen anne ve oğluna servis minibüsü çarptı. Kazada küçük çocuk hayatını kaybederken, anne ağır yaralandı. Kazadan sonra şoka giren sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza saat 15.00 sıralarında Esenyurt Talatpaşa Mahallesi 1004 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta ilerleyen N.A. idaresindeki 34 LDM 838 plakalı servis minibüsü, anne S.K.(33) ile 1 yaşındaki oğlu A.K.'ye çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, 1 yaşındaki bebeğin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yerde yaralı yatan annenin "Oğlum nerede" feryadı yürekleri dağladı.

Ağır yaralandığı anlaşılan anne S.K. ile kaza sonrasında şoka giren minibüs şoförü N.A., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen baba ise gözyaşlarına boğuldu.

Bebeğin cenazesi, polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

