Haçlı soykırım tehdidi

Merkez Bankası'ndan üçüncü faiz indirimi

Merkez Bankası, faizi 2,5 puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye çekti. Karar ile Para Politikası Kurulu, üst üste üçüncü toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu. Merkez Bankası, duyuru metninde "enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı" ifadelerini korudu.



