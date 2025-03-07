Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Mart 2025 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Mart 2025 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Merkez Bankası'ndan üçüncü faiz indirimi
Merkez Bankası, faizi 2,5 puan indirerek yüzde 45'ten yüzde 42,50'ye çekti. Karar ile Para Politikası Kurulu, üst üste üçüncü toplantıda faiz indirimine gitmiş oldu. Merkez Bankası, duyuru metninde "enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla karar alınacağı" ifadelerini korudu.
Trump’tan İsrail’e açık çek: Haçlı soykırım tehdidi
ABD'de Trump yönetiminden Filistin'e "haçlı soykırım tehdidi" geldi. Daha önce İsrail’e silah satışını hızlandıran ABD Başkanı Donald Trump, rehinelerin serbest kalmaması halinde Hamas ve beraberinde Gazze’deki sivillere topyekûn saldıracağını belirtti. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da Trump'ın tehdidini alnına çizilmiş bir haçla tekrarlayarak Siyonist işgalcilere tam destek verdi.
Fenerbahçe turu zora soktu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda evinde Rangers ile karşılaştı. Sarı- lacivertliler savunma hatalarının öne çıktığı mücadeleyi 3-1 kaybetti. İskoç ekibinin golleri Dessers ve Cerny’den (2) gelirken, Djiku’nun golü temsilcimize yetmedi. Rövanş maçı 13 Mart’ta İskoçya’da oynanacak.