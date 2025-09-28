Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı: 3 yaralı

Hafif ticari araçla çarpışan cip takla attı: 3 yaralı

16:1828/09/2025, Pazar
DHA
Sonraki haber

Bursa’nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan cipin, takla attığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ertuğrulgazi Mahallesi Kozluca yolunda meydana geldi. 

Furkan G. (28) yönetimindeki 16 AGB 301 plakalı hafif ticari araç ile Divan Sokak’tan yola çıkan Uğur T.’nin (19) kullandığı 16 ANM 959 plakalı cip, kontrolsüz kavşakta çarpıştı. 

Savrulup takla atan cip, ters dönerken, kazada sürücüler ile cipteki Rabia T. (16) yaralandı. 

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

 Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

#Bursa
#İnegöl
#kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi: TCMB faizi ne yapacak indirecek mi, beklenti ne yönde?