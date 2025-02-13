Türkiye genelinde birkaç gündür etkili olan Sibirya soğukları, yaşamı olumsuz etkilemişti. Ancak, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün itibarıyla sıcaklıklarda artış bekleniyor. İstanbul ve Ankara'da 3 gün boyunca kar yağışı görünmüyor. 17 Şubat'ta ise yeni bir soğuk hava dalgası geliyor. 16 il için sarı kodlu kar yağışı uyarısı yapıldı.

1 /9 Ülke genelinde soğuk hava dalgası yerini daha ılıman havaya bırakacak.

2 /9 Yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin etkisi altında kaldığı Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava İç Anadolu'nun doğusuna kaymaya başladı.

3 /9 Ülkenin doğu kesimlerinde bugünden itibaren yoğun kar yağışı var.

4 /9 17 Şubat'ta ise yeni bir soğuk hava dalgası gelecek.

5 /9 16 il için kar uyarısı MGM tarafından yapılan son değerlendirmlere göre bugün 16 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.





6 /9 Adıyaman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muş, Nevşehir, Niğde, Sivas, Tunceli, Yozgat, Aksaray ve Batman için yoğun kar yağışı uyarısı yapılırken, vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuz duumlara karşı tedbirli olması istendi.

7 /9 Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu( Eskişehir hariç), Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Kütahya ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8 /9 Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.