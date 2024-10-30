Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

04:0030/10/2024, Çarşamba
G: 30/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Cari açığa altın katkı

Türkiye'nin altın ithalatı 7 Ağustos 2023'te devreye alınan kota uygulamasıyla frene

bastı. Son bir yılda kota uygulaması sayesinde altın ithalatı yüzde 55,5 azalarak

22,6 milyar dolardan 10 milyar dolara geriledi. Altın ithalatına getirilen sınırlama,

Türkiye’nin cari işlemler dengesinin son yılların en iyi seviyesine ulaşmasını sağladı.

Terörle mücadele azmimiz kırılamaz

TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli helikopter Gökbey, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde ilk kez envantere girdi. Teslim töreninde konuşan Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu belirterek “Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez'' dedi.

Galatasaray'ın omurgası sağlam

Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, her kulvarda zirveye oynuyor. Son olarak Beşiktaş’ı deviren sarı-kırmızılı takımın omurga oyuncuları Sanchez, Sara ve Osimhen’in üst düzey performansları başarıyı getiriyor.

#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ekim ayı enflasyonu ne zaman açıklanacak? TÜİK Ekim 2024 enflasyon açıklaması