Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

Terörle mücadele azmimiz kırılamaz

TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli helikopter Gökbey, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde ilk kez envantere girdi. Teslim töreninde konuşan Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu belirterek “Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez'' dedi.