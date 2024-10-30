Hainlere inat daha fazla üreteceğiz

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 30 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Cari açığa altın katkı
Türkiye'nin altın ithalatı 7 Ağustos 2023'te devreye alınan kota uygulamasıyla frene
bastı. Son bir yılda kota uygulaması sayesinde altın ithalatı yüzde 55,5 azalarak
22,6 milyar dolardan 10 milyar dolara geriledi. Altın ithalatına getirilen sınırlama,
Türkiye’nin cari işlemler dengesinin son yılların en iyi seviyesine ulaşmasını sağladı.
Terörle mücadele azmimiz kırılamaz
TUSAŞ’ın geliştirdiği yerli helikopter Gökbey, Cumhuriyet’in 101. yıl dönümünde ilk kez envantere girdi. Teslim töreninde konuşan Erdoğan, TUSAŞ’a yapılan saldırının terör örgütünün son çırpınışları olduğunu belirterek “Bu tür hain saldırılar, bizim terörle mücadeledeki azim ve kararlılığımızı asla kıramaz, geriletemez, bizi yolumuzdan geri çeviremez'' dedi.
Galatasaray'ın omurgası sağlam
Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi’nde namağlup yoluna devam eden Galatasaray, her kulvarda zirveye oynuyor. Son olarak Beşiktaş’ı deviren sarı-kırmızılı takımın omurga oyuncuları Sanchez, Sara ve Osimhen’in üst düzey performansları başarıyı getiriyor.