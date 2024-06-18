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Hamile kadın takla atan otomobilde sıkıştı

10:24 - 18/06/2024 Salı
IHA
<p>Manavgat Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Ramazan G. idaresindeki 07 D 9765 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.</p>
Manavgat Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki Ramazan G. idaresindeki 07 D 9765 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araçta sıkışan hamile kadın itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Araç sürücüsü Ramazan G. kazayı hafif yaralı olarak atlatırken, eşi Cennet G. araç içerisinde sıkıştı.

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Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Hamile kadını itfaiye kurtardı

Kısa sürede olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler araç içerisinde bulunan Cennet G.'iyi sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. 

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112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerinde ki ilk müdahalesinin ardından araç sürücüsü Ramazan G. ve eşi Cennet G. ambulansla hastaneye sevk edildi.

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Anne ve karnındaki bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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#Antalya
#Manavgat
#Trafik Kazası
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