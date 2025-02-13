Hatay'da endişelendiren görüntü: Sahile gidenler bu tablo ile karşılaştı

"İklim değişikliğinin etkilerinden birisi bu olabilir. Çünkü su yüzey sıcaklığı son dönemlerde burada ciddi düzeyde artış gösteriyor. Biz bunu 2017'den beri çalışıyoruz. 2017'den beri uydu verileriyle biz burayı gözlemliyoruz. Bu hareketliliğe bağlı olarak geri çekilme olabilir. Deniz dip akıntı sistemi şu anda değişiyor olabilir. Bunu da izlemek lazım. Bir afet düzeyinde olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değil."