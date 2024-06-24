|
Gündem

Hatay'da kalıcı konutların teslim tarihi belli oldu

13:26 - 24/06/2024 Pazartesi
AA

Hatay'ın Erzin ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenenler için yapımına başlanan 488 kalıcı konutun inşası sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi. 29 Ekim'de de anahtar teslimi yapılacak.

1/ 8

Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerde kalıcı deprem konutlarının yapım gece gündüz devam ediyor.

2/ 8

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Başlamış Mahallesi'nde yapılan konutların inşaatında yüzde 40 seviyesine gelindi.

3/ 8

Erzin Kaymakamı Onur Özaydın, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçede 818 binanın hasar gördüğünü söyledi.

4/ 8

TOKİ tarafından yapılan kalıcı konutların inşaatının hızlı bir şekilde devam ettiğini dile getiren Özaydın, şöyle konuştu:

5/ 8

Merkezde ikamet eden vatandaşlarımız için zemin artı 2 ve zemin artı 3 kat olacak şekilde yeni yapılan devlet hastanemizin yanında 488 adet TOKİ konutlarımız var.

6/ 8

Depreme son derece dayanıklı ve vatandaşlarımızın kullanımına uygun kullanışlı binalar olacak. 29 Ekim'de de anahtar teslimi yapılacak.

7/ 8

Özaydın, burada vatandaşların ihtiyaçlarına cevap verebilecek çocuk parkları, oyun alanları, mescitler, okullar ve sosyal donatı alanlarının yer alacağını söyledi.

8/ 8

Kırsal mahallelerde yaşayan depremzedeler için de 121 köy konutunun yapımının sürdüğünü anlatan Özaydın, konutların hızlıca teslim edileceğini ifade etti.

#Hatay
#deprem
#Asrın felaketi
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Hatay Erzin kalıcı deprem konutları teslim tarihi açıklandı: Erzin Başlamış Mahallesi deprem konutları ne zaman bitecek?