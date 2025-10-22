Hatay'da sağanak nedeniyle yollar suyla doldu: Heyelan meydana geldi! Araçlar mahsur kaldı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle kapanan yollarca çalışma başlatıldı.

1 /6 Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.



2 /6 Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

3 /6 Toprak kaymasıyla nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı. Heyelanın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

4 /6 Ekipler, toprak kayması ve su altında kalan yollarda temizlik çalışması başlattı.

