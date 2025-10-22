Yeni Şafak
Hatay'da sağanak nedeniyle yollar suyla doldu: Heyelan meydana geldi! Araçlar mahsur kaldı

08:2622/10/2025, Çarşamba
DHA
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, heyelan ve su baskınlarına neden oldu. Toprak kayması nedeniyle kapanan yollarca çalışma başlatıldı.

Hatay’ın Yayladağı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi’nde akşam saatlerinde sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi.


Sağanak nedeniyle toprağın yumuşadığı bazı bölgelerde heyelan meydana geldi, cadde ve sokaklarda ise su birikintileri oluştu.

Toprak kaymasıyla nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı, araçlar mahsur kaldı. Heyelanın ardından bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, toprak kayması ve su altında kalan yollarda temizlik çalışması başlattı. 

#Hatay
#Yayladağı
#Yeşiltepe Mahallesi
