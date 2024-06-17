Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.