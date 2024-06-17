Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Bayramda plan yapacak vatandaşlar dikkat. Bugün birçok kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Bazı kentlerde ise ‘sıcak hava dalgası’ uyarısı yapıldı. Peki, bayram boyunca hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 günlük hava tahmin raporu...
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.