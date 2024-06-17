|
Gündem

Plan yapacaklar dikkat: Sağanak ve sıcak hava dalgası geliyor

Pınar Görgü
09:56 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 09:57 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Bayramda plan yapacak vatandaşlar dikkat. Bugün birçok kent için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış alarmı verildi. Bazı kentlerde ise ‘sıcak hava dalgası’ uyarısı yapıldı. Peki, bayram boyunca hava nasıl olacak? İşte 5 günlük hava tahmin raporu.

1/ 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Burdur ile Niğde çevreleri ve Kayseri, Sivas'ın doğusu ile Malatya'nın batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

2/ 9

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

3/ 9

Genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

4/ 9

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre 5 günlük hava tahmin raporu...

5/ 9

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

6/ 9

EGE

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

7/ 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Burdur çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

8/ 9

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

9/ 9

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan çevreleri ile Malatya'nın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.



#meteoroloji
#hava durumu
#Sıcak hava dalgası
#yağış
13 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Gram ve çeyrek altında güncel fiyatlar ne kadar? 17 Haziran canlı altın fiyatları