Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahmin raporunu yayımladı. Türkiye'de bu hafta sıcaklıklar batı bölgelerde mevsim normallerinin bir, iki derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Doğu Karadeniz'de beklenen sağanak, gök gürültülü sağanak ve yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar nedeniyle 4 il için "sarı" kodlu uyarı verildi. Plan yapacaklar dikkat! İşte bölge gölge hava durumu.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul ve Sinop çevreleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Balıkesir'in kuzey kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Kuzey ve iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor; yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Sağanak ve yüksek kesimlerde kar yağışı beklenen Artvin ve Rize ile gök gürültülü sağanak beklenen Giresun ve Trabzon için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, kar yağışı beklenen yerlerde tipi şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 17
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 19
İzmir: Az bulutlu ve açık 24
Adana: Az bulutlu ve açık 28
Antalya: Az bulutlu ve açık 27
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 18
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 10
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 22