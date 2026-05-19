Haydut gemileri basıp kaçırdı

Uluslararası sularda yine İsrail korsanlığı

Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından uluslararası sularda kuşatıldı. Filodaki tekne sayısının çokluğu sebebiyle dün öğlen saatlerinde başlayan müdahale gece geç saatlere kadar sürdü. Birbiri ardına teknelere müdahale eden İsrail askerleri, aralarında onlarca Türk'ün de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı.