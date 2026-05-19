Haydut gemileri basıp kaçırdı

Fikirtepe'de yüzler güldü
Fikirtepe'nin yılan hikayesine dönen dönüşüm yolculuğu, devlet eliyle atılan adımların ardından binlerce vatandaşı sevindiren mutlu bir sonla taçlandı. Yeni Fikirtepe’de depreme dayanıklı 11 bin 729 bağımsız bölümü daha tamamladıklarını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "25 bine yakın vatandaşımızı afetlere dirençli konutlarımıza yerleş-tiriyoruz. Teslimatlara başladık" dedi.
Uluslararası sularda yine İsrail korsanlığı
Gazze ablukasını kırmak için yola çıkan Global Sumud Filosu, İsrail savaş gemileri tarafından uluslararası sularda kuşatıldı. Filodaki tekne sayısının çokluğu sebebiyle dün öğlen saatlerinde başlayan müdahale gece geç saatlere kadar sürdü. Birbiri ardına teknelere müdahale eden İsrail askerleri, aralarında onlarca Türk'ün de olduğu 300'ü aşkın aktivisti kaçırdı.
Fırtına zirveye gözdağı verdi
Şampiyonluk sezonunun ardından en başarılı lig performansını sergileyen Trabzonspor, 69 puanla ligi 3. sırada tamamladı. Deplasmanda gösterdiği etkili performansla dikkat çeken bordo-mavililer, büyük maçlarda da kötü seriyi sona erdirerek yeniden zirve yarışının güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.