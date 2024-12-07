Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Aralık 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.
Yeni Şafak Gazetesi'nin 7 Aralık 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
CHP'li belediyede sigortasız işçi paniği
CHP’li Beykoz Belediyesi'nin sigortasız personel çalıştırdığı ortaya çıktı. Konuyla ilgili iddiaları araştıran Sosyal Güvenlik Kurumu, belediyenin 6 personeli sigortasız çalıştırdığını tespit etti. SGK denetimine takılan belediye, "Gönüllü hizmet veriyorlar" diye savunduğu işçileri sonrasında apar topar sigortaladı.
Hedef Şam
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili net mesaj verdi: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.
Süper Lig'de derbi ateşi
Haftanın maçında yaralı Beşiktaş, şampiyonluk hedefindeki Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Siyah-beyazlılar taraftarı önünde kazanıp üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyor. Liderle puan farkını 3’e düşüren sarı-lacivertli ekip de galibiyet serisini 6’ya çıkarıp, Galatasaray’ı yakalamayı hedefliyor.