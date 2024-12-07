Hedef Şam

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’deki gelişmelerle ilgili net mesaj verdi: İdlib, Hama ve Humus, hedef tabii Şam. Muhaliflerin bu yürüyüşü şu an itibarıyla devam ediyor. Tabii temennimiz kazasız belasız bir şekilde Suriye'deki bu yürüyüş devam etsin.