Hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu

Savunmanın mimarı TUSAŞ

Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'leri aşmasında lokomotif görevi üstlendi. Türkiye’nin havacılık ve uzay misyonunun öncüsü TUSAŞ, ekonomik büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Geçen yıl 55,1 milyar lira üretimden satış rakamıyla 17’nci büyük sanayi şirketi konumuna yükselen TUSAŞ, küresel savunma liginde de basamakları hızla çıkıyor.