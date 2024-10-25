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Hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu

Hep TUSAŞ'ta çalışmak istiyordu

04:0025/10/2024, Cuma
G: 25/10/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 25 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Savunmanın mimarı TUSAŞ

Teröristlerin hedef aldığı TUSAŞ, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 80'leri aşmasında lokomotif görevi üstlendi. Türkiye’nin havacılık ve uzay misyonunun öncüsü TUSAŞ, ekonomik büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Geçen yıl 55,1 milyar lira üretimden satış rakamıyla 17’nci büyük sanayi şirketi konumuna yükselen TUSAŞ, küresel savunma liginde de basamakları hızla çıkıyor.

Kalbimize gömdük

Türkiye, TUSAŞ’a yapılan hain saldırıda şehit olan evlatlarını dün gözyaşlarıyla toprağa verdi. Şehitleri son yolculuklarına çalışma arkadaşları, yakınları, devlet yetkilileri ve siyasiler uğurladı.

Fenerbahçe salladı ama yıkamadı

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Manchester United'ı ağırlayan Fenerbahçe, sahadan beraberlikle ayrılırken, güçlü rakibi karşısında galibiyeti kaçıran taraf oldu. Kaleci Onana'nın ayakta tuttuğu İngiliz ekibi, Eriksen'le öne geçerken, En-Nesyri ile eşitliği yakalayan Kanarya, puanını 5'e çıkardı.

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