Hırsızlık çetesi ‘Abluka'ya alındı: 26 gözaltı

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altını çalan hırsızlara yönelik düzenlenen ‘Abluka' operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, balkon, tuvalet ve perde arkasından çıktı.

1 / 8 İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altın çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı.

2 / 8 Kurulan özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlardan elde edilen kamera görüntüleriyle, 26 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu.

3 / 8 Yakın takibe alınan şüphelilerin adresleri belirlendi.

4 / 8 26 şüpheliden ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, 'Abluka' adı verilen operasyon gerçekleştirdi.

5 / 8 Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlere giren ekipler, şüphelilerden bazılarını balkon, tuvalet ve perde arkasında yakaladı.

6 / 8 Ekipler, operasyonda 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altını çalan şüphelilerin de aralarında olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı.

7 / 8 Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ise sahibine teslim edildi.