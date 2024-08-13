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Hırsızlık çetesi ‘Abluka'ya alındı: 26 gözaltı

09:55 - 13/08/2024 mardi
DHA

Diyarbakır'da farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altını çalan hırsızlara yönelik düzenlenen ‘Abluka' operasyonunda 26 şüpheli yakalandı. Operasyonda yakalanan bazı şüpheliler, balkon, tuvalet ve perde arkasından çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde yaralama ile tehdit suçları olan ve bir otomobilden 2 milyon TL değerindeki altın çalan hırsızlara yönelik çalışma başlattı.

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Kurulan özel ekiple, şüphelilerin bulunduğu alanlardan elde edilen kamera görüntüleriyle, 26 şüphelinin dijital albümü oluşturuldu. 

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Yakın takibe alınan şüphelilerin adresleri belirlendi. 

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 26 şüpheliden ikisinin 17 yaşında olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğunu tespit eden ekipler, 'Abluka' adı verilen operasyon gerçekleştirdi. 

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Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle evlere giren ekipler, şüphelilerden bazılarını balkon, tuvalet ve perde arkasında yakaladı. 

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Ekipler, operasyonda 60 tam altın, 32 yarım altın ve 56 çeyrek altını çalan şüphelilerin de aralarında olduğu 26 kişiyi gözaltına aldı. 

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Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, yaklaşık 2 milyon TL değerindeki altın ise sahibine teslim edildi.

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#Diyarbakır
#Hırsız
#Suç örgütü
#Operasyon
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