Hizbullah'ın büyük güvenlik zafiyeti: Cihazları MOSSAD'dan almış

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Patlayan cihazları MOSSAD'dan aldı
Mossad’ın her operasyon sonrası bilgi sızdırdığı New York Times gazetesi, Lübnan’daki siber saldırılara ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Habere göre, İsrail BAC Consulting’in de aralarında olduğu 3 şirketi satın alarak saldırıyı 2 sene boyunca planladı. Cihazların üretimini bizzat Mossad ajanları gerçekleştirdi. Hizbullah’a yakın kaynaklarsa sevkıyatın şubat ayında başladığını ve 3 ay limanda bekletildiğini belirtti.
Yurt dışından borçlanmak ucuzladı
4 yıl aradan sonra faiz indiren Fed’in aldığı kararla birlikte Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri yarım puan azalarak yüzde 5’ten yüzde 4,5 seviyesine geriledi. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ucuzlaması; Türk bankalarının likidite şoklarına karşı direncini artıracağı gibi finansal istikrarını destekleyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
Aslan'a bileniyorlar
Fenerbahçe’de geride kalan ilk 5 haftada 11 gole katkı veren Dzeko ve Tadic'in sadece Galatasaray’a golü bulunmuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar yarın Kadıköy’de oynanacak derbide takımlarından mutlak galibiyet beklerken, iki tecrübeli futbolcu da ezeli rakiplerine karşı ilk gol sevinçlerini yaşamak için sahaya çıkacak.