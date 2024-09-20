EDISYON:
tr
TR
en
EN
ar
AR
fr
FR
ru
RU
ur
UR
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hizbullah'ın büyük güvenlik zafiyeti: Cihazları MOSSAD'dan almış

Hizbullah'ın büyük güvenlik zafiyeti: Cihazları MOSSAD'dan almış

04:0020/09/2024, Cuma
G: 20/09/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 18 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Patlayan cihazları MOSSAD'dan aldı

Mossad’ın her operasyon sonrası bilgi sızdırdığı New York Times gazetesi, Lübnan’daki siber saldırılara ilişkin yeni iddiaları gündeme getirdi. Habere göre, İsrail BAC Consulting’in de aralarında olduğu 3 şirketi satın alarak saldırıyı 2 sene boyunca planladı. Cihazların üretimini bizzat Mossad ajanları gerçekleştirdi. Hizbullah’a yakın kaynaklarsa sevkıyatın şubat ayında başladığını ve 3 ay limanda bekletildiğini belirtti.


Yurt dışından borçlanmak ucuzladı

4 yıl aradan sonra faiz indiren Fed’in aldığı kararla birlikte Türk bankalarının yurt dışından borçlanma maliyetleri yarım puan azalarak yüzde 5’ten yüzde 4,5 seviyesine geriledi. Yurt dışı borçlanma maliyetlerinin ucuzlaması; Türk bankalarının likidite şoklarına karşı direncini artıracağı gibi finansal istikrarını destekleyecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Aslan'a bileniyorlar

Fenerbahçe’de geride kalan ilk 5 haftada 11 gole katkı veren Dzeko ve Tadic'in sadece Galatasaray’a golü bulunmuyor. Sarı-lacivertli taraftarlar yarın Kadıköy’de oynanacak derbide takımlarından mutlak galibiyet beklerken, iki tecrübeli futbolcu da ezeli rakiplerine karşı ilk gol sevinçlerini yaşamak için sahaya çıkacak.

#Yeni Şafak
#gazete
#manşet

Günün en önemli haberlerini e-posta olarak almak için tıklayın. Buradan üye olun.

Üye olarak Albayrak Medya Grubu sitelerinden elektronik iletişime izin vermiş ve Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Pollitikasını kabul etmiş olursunuz.

15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi
Gzt
Z Raporu
Ketebe
Derin Tarih
Skyroad
Arkitekt
Post Öykü

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Siyonist zihniyetli Karel Valansi Ayşenur’un katledilişini önce örtbas etmeye çalıştı sonra otopsi sonucunu görmezden geldi