Hobi olarak biriktirmeye başladı: 10 yılda sayısı 3 bin 600'ü geçti

"Türkiye'nin neresinde olursa olsun yani bir tespih için her yere giderim. Benim için tespihlerin maddi yönünün hiçbir önemi yok. 100 bin liralık bir tespih de 1 liralık bir tespih de benim için aynı. Çünkü bunların bir koleksiyon değeri var. Hepsinin bir hatırası, bir anısı var. Herhangi birisi şimdi gelse dese ki 'Buna 10 milyon veriyorum.' O tespihi satmak içimden gelmiyor. Bu tespih kıymetli, bu değersiz böyle bir ayrım yok. Yani bunlarda ustaların emekleri var."