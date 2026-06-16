IBAN ile para gönderen herkesi ilgilendiriyor: Bu hatayı yapan 10 yıla kadar hapis cezası alıyor

"Suçun yaptırımı 10 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezasıdır"

Soruşturma başladığında kolluk kuvvetleri ve savcılıkça öncelikle paranın geçtiği hesapların tespit edildiğini anlatan Türkalp, "Bu durumda hesap sahibi kişiler adli soruşturmanın içerisinde kendilerini buluyor. Vatandaşlarımızın şu yanılgıya düşmemesi gerekiyor: ’Ben dolandırıcılık yapmadım, sadece hesabımı kullandırdım.’ Bu her zaman hukuki sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Özellikle hesabın kullandırılması karşılığında para veya komisyon alan kişiler bakımından soruşturma makamları bu durumu suçun işlenmesine bilinçli şekilde katkı sağlamak olarak değerlendirebilir. Bu nedenle hesap sahipleri de asıl faillerle birlikte ve hatta maalesef çoğu zaman onların yerine yargılanma riski ile karşı karşıya kalabilmekte.