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İETT otobüsünün bir ölümlü kazası daha: 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

İETT otobüsünün bir ölümlü kazası daha: 63 yaşındaki adam hayatını kaybetti

14:4217/12/2024, Salı
DHA
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<p>Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi.&nbsp;</p>
Olay, saat 12.00 sıralarında Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde meydana geldi.

Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırımda yürüyen Ömer Ersin ve Ali Tiyek'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ömer Ersin hayatını kaybederken Ali Tiyek yaralı şekilde hastaneye kaldırıldı.

İddialara göre, 34 HO 1930 plaka İETT otobüsü şoförü Hidayet Y. (54) direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırımda yürüyen Ömer Ersin Okut ve Ali Tiyek'e çarptı. 

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları incelemede Ömer Ersin Okut'un hayatını kaybettiğini belirledi. 

Yaralanan Ali Tiyek (63) ise ambulansla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Polis ekipleri otobüs şoförü Hidayet Y.'yi gözaltına alırken olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

#Başakşehir
#İstanbul
#İETT

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