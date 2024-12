İETT'ye bağlı özel halk otobüsü sahipleri eylem yaptı

İETT Genel Müdürünün, otobüs filosundan minimum hizmet almak için her yolu denediğini vurgulayan Güneş, şunları kaydetti:





"İETT Genel Müdürü asker kökenli olduğu için, bizi sabah, akşam içtiması gibi işletmeye çalışıyor. Bu bir ticari işletmedir. Filodan maksimum verim alınmaya çalışılır. Sayın Genel Müdürümüz filodan minimum verim almaya çalışıyor. Aracını, saatini kestiğinde sebepsiz. Herhangi bir kusuru yok. Can ve mal güvenliğini tehlikeye atacak bir kusur yok. Aracın saatini kesiyor. Ne oluyor? İstanbul halkı mağdur oluyor. Ben İETT Genel Müdürlüğünün, Sayın Ekrem İmamoğlu'na bu hareketi kasıtlı yaptığına inanıyorum. Biz keyfimizden burada değiliz. İstanbul halkından ricamız bir an önce sesimizi duysun. 3 bin 41 aracın 5 milyar liraya yakın alacağı var. Biz alacaklarımızı istiyoruz. Size oy veren vermeyen herkes burada. Sayın Başkanım lütfen burada AK Parti'liler var, MHP'liler var, Dem Parti'li de var, CHP'li de var. Lütfen bir an önce bizim bu problemimizi çözün. Bizim bu sorunlarımızın çözülmesi gerekir. Sorunlar çözülmezse kontak kapatacağız."