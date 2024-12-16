İki bin yıllık anıt ağaçlarda geleneksel yöntemlerle zeytin hasadı başladı: Metrelerce yüksekliğe çıkarak topluyorlar

Doğanbey sahilinden Güzelbahçe sahiline kadar bölgenin kesintisiz bir zeytin coğrafyasını kapsadığını belirten Ener, "Bu zeytin coğrafyası yüz binlerce dönüm alanı kapsıyor. Bu alanda da Seferihisar'a bağlı 9 köy zeytincilikle iç içe. Zeytinciliği yaşatmaya devam ediyorlar.





Bölgemizde sadece genç ağaçlar yok. 2 bin yaşına kadar ağaçları görebiliyoruz. Şu an burada bulunan ağaçlardan biri 2 bin yaşında.





Dinleri, dilleri, ırkları farklı olan yaşamlara tanıklık etmişler. Hala bizimle yaşamaya devam ediyorlar. Biz de korunmaları için çalışmalara devam ediyoruz" dedi.