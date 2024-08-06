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İki numara büyük giydiği ayakkabı hayatını kurtardı: Ölümden döndü

13:49 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 13:49 - 6/08/2024 Salı
IHA

Bursa'da seyyar satıcılar arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Ayağına mermi isabet eden adamı 2 numara büyük ayakkabısı kurtardı.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi.

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İddiaya göre, semt pazarında seyyar satıcılık yapan K.D. (62) ile K.İ. arasında 'yer meselesi' yüzünden tartışma çıktı.


Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken K.İ., tartıştığı kişiye doğru 2 el ateş açtı. Mermilerden biri K.D.'nin ayakkabısının burnuna isabet etti.

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K.D.'nin normalde 42 numara giydiği ve 44 numara ayakkabısının ayağında olması nedeniyle yaralanmadığı tespit edildi.







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Olay sonrası harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, şüpheli K.İ.'yi aynı mahallede yaklaşık 3 dakika sonra olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ile birlikte yakaladı.

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K.İ. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Bursa
#kavga
#emniyet
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