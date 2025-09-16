İkiztepe Höyüğü'nde 'hediyeli mezarlar' ortaya çıkarıldı

Güney ile kuzey arasındaki yerleşimde dönemsel farklılık bulunuyor





Güneyde çalışmalara başladıklarında yüzeyin hemen altında gömütlerle (mezar) karşılaştıklarını anlatan Beyazıt, şöyle devam etti:





"Üç mezar kazdık. Bunlardan ikisi hediyeli mezarlardan oluşuyor. Yani kendi eşyalarıyla gömülmüş. Avcı olduğunu düşündüğümüz biri zıpkın uçlarıyla gömülmüş, olasılıkla bir erkek mezarı. Diğeri 6 yaşlarında çocuk mezarı. O da bilezikleriyle, kendi eşyalarıyla gömülmüş. Dolayısıyla kuzey tarafta İkiztepe'deki mezarlık geleneğinden farklı bir gelenek yok ama güney tarafta anlayabildiğimiz, tabakalaşmasının kuzeye göre biraz daha farklı olduğu. Direkt yüzey toprağın altında Erken Tunç Çağı mezarlarının gelmesi, güney alanla kuzey arasındaki yerleşimde dönemsel olarak farklılık olduğunu gösteriyor. O açıdan önemli güneydeki kazılar."