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'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı: 'Psikolojimi düzeltti' Her biri yarım saat sürdü

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı: 'Psikolojimi düzeltti' Her biri yarım saat sürdü

11:1310/03/2025, Pazartesi
IHA
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<p>Dörtyol ilçesinden İskenderun Körfezi'ne botla açılan Mehmet Çalbaş'ın oltasına iki devasa akya balığı takıldı.&nbsp;</p>
Dörtyol ilçesinden İskenderun Körfezi'ne botla açılan Mehmet Çalbaş'ın oltasına iki devasa akya balığı takıldı.

Hatay'da amatör balıkçı İskenderun Körfezi'nde oltayla yakaladığı ve ağırlıkları 65 kilogram gelen 2 akya balığını 18 bin TL'ye sattı.

Çalbaş, arkadaşıyla birlikte uzun süren mücadeleyle toplam ağırlıkları 65 kilogram gelen 2 balığı yakalamayı başardı. 

Yakaladığı balık karşısında heyecan yaşayan Çalbaş, karaya güçlükle çıkardığı balıkları kilogram fiyatı 280 TL'den İskenderun'daki bir işletmeye toplam 18 bin TL karşılığında sattı.

"İki balık toplamda 65 kilo civarıydı yaklaşık 18 bin TL'ye sattık"

Yakaladığı akya balığını İskenderun ilçesinde bir işletmeye satan Mehmet Çalbaş, "Amatör balıkçılık yapıyorum ilk defa böyle bir balıkla karşılaşıyorum" dedi.

Mehmet Çalbaş, "Kısmetimizde bu varmış çok şükür. Oltayla yaklaşık her balık için yarım saat uğraştık bu uğraşların sonunda kısmetimizi aldık çok şükür" ifadelerini kullandı.

Çalbaş,"Dörtyol tarafında yakaladık balığı yakalarken çok heyecanlandık uzun uğraşlar vererek bunları kıyıya çıkarttık. İki balık toplamda 65 kilo falan civarıydı yaklaşık 18 bin TL'ye sattık" açıklamasında bulundu.

Çalbaş, "İnsan mutlu oluyor balık yakalayarak psikolojisini düzeltiyor. Stres atıyorsunuz hem de maddi olarak cebinize harçlık oluyor" şeklinde konuştu.

#Hatay
#Balık
#İskenderun Körfezi

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