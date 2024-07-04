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Işıklarda 10 yaşındaki oğluna su sattırdı: Anne gözaltına alındı

12:23 - 4/07/2024 Perşembe
DHA
<p>Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda trafik ışıklarındaki yol kenarında, Suriye uyruklu bir kadın, 10 yaşlarındaki oğluyla beklemeye başladı.&nbsp;</p>
Seyhan ilçesi Ziyapaşa Bulvarı'nda trafik ışıklarındaki yol kenarında, Suriye uyruklu bir kadın, 10 yaşlarındaki oğluyla beklemeye başladı.

Adana'da trafik ışıklarında duran araçlardaki kişilere, 10 yaşlarındaki oğluna su sattırıp elindeki paraları alan Suriyeli anne, gözaltına alındı. İfadesi alınan Suriyeli kadın, idari para cezası ile serbest bırakıldı.

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Kadın, insanların çocuklara olan zaafını kullanıp, bebek arabasında bir kova içinde getirdiği sulardan oğluna vererek kırmızı ışıkta duran araçların yanına gönderdi.

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Çocuk, sürücülere suyu uzatıp, almalarını istedi.

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Bazıları almazken, bazı sürücüler ise para verip su aldı.

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Bazı sürücüler ise suyu almayıp, sadece çocuğa para verdi.

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Çocuk, sürücülerin yanı sıra otobüsten inen yolculara ve yayalara da aynı yöntemle su satmaya çalıştı.

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Paraları annesine verdi

Çocuk, yaşı dolayısıyla birçok sürücüden su karşılığında topladığı paraları ise yol kenarında bekleyen annesine getirip verdi.

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Kadın, oğlundan aldığı paraları cebine koyup, eline yeni su şişesi vererek tekrar araçların yanına gönderdi.

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Bir süre bu şekilde insanlardan para toplayan anne ve oğlu ile sonradan gelen bazı çocuklar, bölgede denetim yapan Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp polis merkezine götürüldü. 

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İfadesi alınan Suriyeli kadın, idari para cezası kesilip serbest bırakıldı.

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#Adana
#Gözaltı
#Çocuk
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