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İSKİ açıkladı: İstanbul'da son yağışlarla barajların doluluk oranları ne durumda?

İSKİ açıkladı: İstanbul'da son yağışlarla barajların doluluk oranları ne durumda?

13:5721/02/2025, Cuma
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<p>Ülke genelinde yaz döneminde aşırı sıcaklıklar sebebiyle İstanbul'u destekleyen barajların seviyeleri düşmüştü.</p>
Ülke genelinde yaz döneminde aşırı sıcaklıklar sebebiyle İstanbul'u destekleyen barajların seviyeleri düşmüştü.

Son yağışlarla birlikte Megakent'in su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranları geçtiğimiz yıl Kasım ayına göre yüzde 41.76 arttı.

Etkili yağışlarla birlikte doluluk oranları artış gösterdi.

Geçen sene Eylül ayında doluluk oranı yüzde 5 seviyelerine düşen Kazandere Barajı bu gün itibariyle yüzde 78.42 olarak ölçüldü.

Papuçdere Barajı ise geçen yıl Kasım ayında 5.69 ölçülürken son verilere göre 76.07 seviyesine yükseldi.

İSKİ'nin son verilerine göre İstanbul'u destekleyen barajların doluluk Ömerli Barajı yüzde 75.41, Papuçdere Barajı yüzde 76.07, Sazlıdere barajı yüzde 53.11, Büyükçekmece Barajı yüzde 67.58, Alibeyköy Barajı yüzde 58.46, Terkos Barajı yüzde 73.17, Kazandere Barajı yüzde 78.42, Elmalı Barajı yüzde 90.79, Darlık Barajı yüzde 66.24, Istrancalar Barajı yüzde 97.64 olarak ölçüldü.

Böylelikle İstanbul'un su ihtiyacını karşılayan 10 barajın doluluk oranı geçtiğimiz yıl Kasım ayında yüzde 28,24 iken son verilere göre yüzde 70 seviyelerine yükseldi.

#Baraj
#İstanbul
#Kar

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