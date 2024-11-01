İsrail BM'den ihraç edilsin

Dört ülkeden ‘KALKINMA’ deklarasyonu

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan oluşan Bakanlar Konseyi’nin dün Bağdat'ta yapılan ikinci toplantısında dört ülke deklarasyon imzaladı. Kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması kararı alınırken, uzun vadeli çalışma planı ortaya koyulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Başta Irak olmak

üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik

projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız deklarasyon ile yinelemiş olduk" dedi.