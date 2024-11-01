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İsrail BM'den ihraç edilsin

İsrail BM'den ihraç edilsin

04:001/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Kasım 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 1 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

Dört ülkeden ‘KALKINMA’ deklarasyonu

Türkiye, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’dan oluşan Bakanlar Konseyi’nin dün Bağdat'ta yapılan ikinci toplantısında dört ülke deklarasyon imzaladı. Kalıcı bir mekanizmanın oluşturulması kararı alınırken, uzun vadeli çalışma planı ortaya koyulacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Başta Irak olmak

üzere tüm bölgemizin istikrarına ve refahına büyük katkı sunacak bu stratejik

projeye dair kararlılığımızı, imzaladığımız deklarasyon ile yinelemiş olduk" dedi.

İsrail BM'den ihraç edilsin

Birleşmiş Milletler'i (BM) hiçe sayan İsrail'in üyeliğinin askıya alınması için rapor sunuldu. Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, "İsrail'in uluslararası kararları ihlalden vazgeçene ve Filistin'deki işgali sonlandırana kadar BM'den uzaklaştırılmasını" talep etti. BM iç tüzüğünün 6. maddesi bu çerçevede uygun koşulların ortaya çıktığını gösteriyor.

Fenerbahçe kanatlarına güveniyor

Süper Lig'de pazar günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de dikkat çeken bölgelerin başında kanatlar geliyor. Bu sezon kanatlarda görev

alan Tadic ile Saint-Maximin 7 gol ve 7 asistle ligdeki 20 golün 14'üne katkıda bulundu.

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