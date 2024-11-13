İsrail katlettiği çevrenin de hesabını vermeli

Eylülde üç milyar dolar cari fazla

Cari denge eylülde yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7,7 milyar dolar fazla oluştu. Cari dengede son 3 yıldır ilk defa üst üste 4 ay fazla görüldü. Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolarla zirveye ulaşan yıllık cari açık, 45,9 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.