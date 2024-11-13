İsrail katlettiği çevrenin de hesabını vermeli

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 13 Kasım 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Eylülde üç milyar dolar cari fazla
Cari denge eylülde yaklaşık 3 milyar dolar fazla verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 7,7 milyar dolar fazla oluştu. Cari dengede son 3 yıldır ilk defa üst üste 4 ay fazla görüldü. Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolarla zirveye ulaşan yıllık cari açık, 45,9 milyar dolar azalarak 9,7 milyar dolara geriledi.
Çocukların geleceğini de katledenler hesap versin
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü’deki İklim Zirvesi’nin açılışında İsrail’in çocuk, kadın ve yaşlı demeden insanları katletmeyi ve büyük bir çevre kıyımına yol açmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. “İsrail saldırıları nedeniyle toprağa ve yer altı sularına sızan kimyasallar Gazzeli çocukların geleceğini şimdiden karanlığa bürümüştür” vurgusu yapan Erdoğan, “Bu ağır insani ve çevre felaketine sebep olanların, uluslararası mahkemelerde bunun hesabını vermeleri gerektiğini düşünüyoruz” dedi.
Avrupa'nın gözü Osimhen'de
Galatasaray’ın hücumda en büyük kozu olan Victor Osimhen, attığı goller ve yaptığı
asistlerle tüm dünyada adından söz ettiriyor. Sezon sonuna kadar sarı-kırmızıılı
takımda kalması beklenen ve 75 milyon Euro serbest kalma bedeli bulunan Nijeryalı
golcü için Avrupa'nın dev kulüpleri Napoli'nin kapısını çalmaya başladı.