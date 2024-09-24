İsrail Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Katil durmuyor

Lübnan'da soykırım başladı

İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süregelen düşük yoğunluklu gerilim işgalci gücün dün başlattığı yoğun saldırılar ile katliama dönüştü. Terör devleti, dün sabahtan itibaren Lübnan'ın güneyinde çoğu yerleşim alanı olmak üzere 1300'ü aşkın yeri vurdu. Lübnan Başbakanı Mikati saldırıları yeni soykırım savaşı olarak nitelerken, 492 kişi öldü, 1645 kişi de yaralandı.