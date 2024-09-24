İsrail Lübnan'ı kan gölüne çevirdi: Katil durmuyor

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Yeni Şafak Gazetesi'nin 24 Eylül 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Devler ligine bir adım kaldı
Türkiye, savunma ve havacılık sektöründe 2028’e kadar ihracat hedeflerini ikiye katlamayı planlıyor. Savunma sanayiinde, ticaret hacmini 11 milyar dolara çıkararak; en fazla ihracat yapan ilk 10 ülke arasında yer almayı hedefleyen Türkiye, halen savunma ürünleri ihracatında 11. sırada bulunuyor.
Lübnan'da soykırım başladı
İsrail ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri süregelen düşük yoğunluklu gerilim işgalci gücün dün başlattığı yoğun saldırılar ile katliama dönüştü. Terör devleti, dün sabahtan itibaren Lübnan'ın güneyinde çoğu yerleşim alanı olmak üzere 1300'ü aşkın yeri vurdu. Lübnan Başbakanı Mikati saldırıları yeni soykırım savaşı olarak nitelerken, 492 kişi öldü, 1645 kişi de yaralandı.
1 puana abone
Süper Lig'de oynadığı ilk 4 maçtan da beraberlikle ayrılan Trabzonspor'un yüzü yine gülmedi. 6. hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile golsüz berabere kalan bordo- mavililerin galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Trabzonspor'un 60. dakikada Banza ile attığı gol ise atak öncesi faul olduğu gerekçesiyle VAR'ın da devreye girmesiyle iptal edildi.