Karbon yutan ormanlar geliyor
Türkiye'de yeşil dönüşüm sürecini hızlandıracak yeni düzenlemeyle “karbon yutak ormanları” kurulacak ve ormanların sera gazı tutma kapasitesi artırılacak. Uygulamayla hem iklim değişikliğiyle mücadeleye katkı sağlanması hem de karbon piyasası ve Avrupa Birliği düzenlemeleri karşısında Türkiye’nin rekabet gücünün güçlendirilmesi hedefleniyor.
İsrail nükleer silah kullanabilir
İran’a “Nükleerden tamamen vazgeç” diyerek saldırı başlatan İsrail’in kendisi nükleer silah kullanabilir. ABD Başkanı Trump’ın danışmanı David Sack, füze ve dron saldırılarının haftalar ya da aylar sürmesi halinde İsrail’in varoluşsal kriz yaşayacağını ve Tahran’a nükleer silah atmayı düşünebileceğini söyledi.
Kartal kendine geldi
Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray'a kaybederek 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, G.Birliği'ni deplasmanda Olaitan ve Orkun’la geçerek kendine geldi. Kartal, Avrupa hedefi yolunda haftayı kayıpsız geçti.