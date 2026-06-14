İsrail sonsuz savaş istiyor

64 ilde 20 bin konut satışı yarın başlıyor

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için süreç yarın başlıyor. Kura, gelir ve ikamet şartının aranmayacağı kampanyada başlangıç fiyatı 2,1 milyon lira, minimum taksit tutarı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabilecek.