Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İsrail sonsuz savaş istiyor

İsrail sonsuz savaş istiyor

04:0014/06/2026, Pazar
G: 14/06/2026, Pazar
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

64 ilde 20 bin konut satışı yarın başlıyor

TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için süreç yarın başlıyor. Kura, gelir ve ikamet şartının aranmayacağı kampanyada başlangıç fiyatı 2,1 milyon lira, minimum taksit tutarı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabilecek.

İsrail sonsuz savaş istiyor

İsrail hükümeti, Gazze’de işlediği soykırımı sürdürürken “güvenlik” bahanesiyle çevre ülkelere de savaşı dayatıyor. Bölgedeki tüm ülkelerden 7 Ekim benzeri bir saldırı bekleyen İsrail, son olarak bu bahaneyle Ürdün sınırına askeri noktalar kurmaya başlarken Suriye ve Lübnan’da işgal ettiği yerlerden de çekilmeyeceğini ilan etti.

Sonu daha güzel olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, hem grup maçlarında hem de sonraki serüvende gurur duyulacak bir performans için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

#Gazete
#Manşet
#Gündem
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İnkılapların gölgesinde Sûfiler ve ulema