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Yeni Şafak Gazetesi'nin 14 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
64 ilde 20 bin konut satışı yarın başlıyor
TOKİ'nin 64 ilde satışa sunacağı 20 bin konut için süreç yarın başlıyor. Kura, gelir ve ikamet şartının aranmayacağı kampanyada başlangıç fiyatı 2,1 milyon lira, minimum taksit tutarı ise 18 bin lira olarak belirlendi. Vatandaşlar 17 Temmuz'a kadar başvurularını Halkbank ve Ziraat Bankası şubeleri üzerinden yapabilecek.
İsrail sonsuz savaş istiyor
İsrail hükümeti, Gazze’de işlediği soykırımı sürdürürken “güvenlik” bahanesiyle çevre ülkelere de savaşı dayatıyor. Bölgedeki tüm ülkelerden 7 Ekim benzeri bir saldırı bekleyen İsrail, son olarak bu bahaneyle Ürdün sınırına askeri noktalar kurmaya başlarken Suriye ve Lübnan’da işgal ettiği yerlerden de çekilmeyeceğini ilan etti.
Sonu daha güzel olacak
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, 2026 Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılmanın gururunu ve heyecanını yaşadıklarını belirterek, hem grup maçlarında hem de sonraki serüvende gurur duyulacak bir performans için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.