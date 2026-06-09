İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş

Enerjiye hazır yatırım havuzu

Türkiye'nin lisans ve izin süreçlerini tamamlamış ancak henüz devreye alınmamış 64 gigavatlık rüzgâr ve güneş enerjisi projesi, enerji sektöründe dev bir yatırım havuzu oluşturuyor. İzin süreçlerini hızlandıran yeni düzenlemelerle bu kapasitenin ekonomiye kazandırılması ve 2035 yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.