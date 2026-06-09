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İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş

İsrail Türkiye'deki gösterileri fişlemiş

04:009/06/2026, Salı
G: 9/06/2026, Salı
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Haziran 2026 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 9 Haziran 2026 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...

İsrail Türkiye'deki Gazze eylemlerini fişlemiş

İsrail Diaspora Bakanlığı, 20 ülkede Filistin’e destek verilen 4 bin 73 gösteriyi adım adım takip ederek rapor hazırladı. Raporda, Türkiye’de geçen yıl düzenlenen 12 gösteri, organize eden STK’lar ve bazı katılımcıların isimleri kayıt altına alındı.

Enerjiye hazır yatırım havuzu

Türkiye'nin lisans ve izin süreçlerini tamamlamış ancak henüz devreye alınmamış 64 gigavatlık rüzgâr ve güneş enerjisi projesi, enerji sektöründe dev bir yatırım havuzu oluşturuyor. İzin süreçlerini hızlandıran yeni düzenlemelerle bu kapasitenin ekonomiye kazandırılması ve 2035 yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlaması hedefleniyor.

Yeni bir hikaye yazacağız

A Milli Takım’ın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde takım içindeki birlik ve inanca dikkat çekti. Ay-yıldızlı ekibin “altın jenerasyon” olarak nitelendirilebileceğini belirten milli futbolcu, güçlü kadro yapısıyla yeni bir başarı hikâyesi yazabileceklerine inandıklarını söyledi.

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