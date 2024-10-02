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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...
Gıdada hileye anlık ifşa
Gıdada taklit, tağşiş ve hile yapanlar, bakanlık sitesinden anlık olarak ifşa edilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güvenilir Gıdada Yeni Dönem'in bugünden itibaren hayata geçeceğini belirtti.
İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırımın ardında Lübnan’ı işgale başlayan İsrail’e Meclis’ten mesaj verdi. “İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum” diyen Erdoğan, “Lübnan’a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.
Kupalar kazanmaya geldim
Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın en ses getiren transferi olan Victor Osimhen,
sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Transferinde Okan Buruk’un büyük rol oynadığını belirten Nijeryalı yıldız, “Çok kaliteli santrforlara sahibiz.Onlarla oynadığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki birlikte bu sezon kupalar kazanacağız” dedi.