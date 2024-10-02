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Gündem
İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez

İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez

04:002/10/2024, Çarşamba
G: 2/10/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Ekim 2024 tarihli sayısına hoş geldiniz. Gündem, spor ve ekonomi sayfalarımızda bugünün öne çıkan haberlerini keşfedin.

Yeni Şafak Gazetesi'nin 2 Ekim 2024 tarihli birinci sayfasında yer alan manşet ve haberler...



Gıdada hileye anlık ifşa

Gıdada taklit, tağşiş ve hile yapanlar, bakanlık sitesinden anlık olarak ifşa edilecek. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Güvenilir Gıdada Yeni Dönem'in bugünden itibaren hayata geçeceğini belirtti.


İsrail'i uyarıyorum: Lübnan'ı işgal diğerlerine benzemez

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki soykırımın ardında Lübnan’ı işgale başlayan İsrail’e Meclis’ten mesaj verdi. “İsrail’i de buradan çok net bir şekilde uyarıyorum” diyen Erdoğan, “Lübnan’a kara harekatının sonuçları, geçmişteki işgallerine benzemeyecektir. Savunmasız, izole, bütün dünyadan yalıtılmış bir Gazze savunması ile Lübnan’ın savunması aynı olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Kupalar kazanmaya geldim

Yaz transfer döneminde Galatasaray’ın en ses getiren transferi olan Victor Osimhen,

sarı-kırmızılı kulübün YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Transferinde Okan Buruk’un büyük rol oynadığını belirten Nijeryalı yıldız, “Çok kaliteli santrforlara sahibiz.Onlarla oynadığım için gurur duyuyorum. Umuyorum ki birlikte bu sezon kupalar kazanacağız” dedi.


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